Ургант проигнорировал обращение Пугачевой в соцсетях

Ургант проигнорировал обратившуюся к нему Пугачеву
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Алла Пугачева решила оставить поздравление на странице Ивана Урганта, трогательно поздравившего свою супругу Наталью Кикнадзе, которая отметила в начале марта 46-летие. Телеведущий выложил в Сеть подборку снимков с женой, которой признался в любви.

Ургант был без ума от Натальи еще с седьмого класса – в итоге добился той, к которой пылал самыми яркими чувствами с самого детства.

Ивана тут же начали засыпать поздравлениями российские селебрити. К примеру, Алла Пугачева одной из первых отправила в комментариях эмодзи в виде бокалов. Оставила свой пост и падчерица Эрика, на комментарий которой Иван отреагировал. А вот послание Примадонны оставил почему-то без ответа.

Нельзя исключать, что после истории с Аллой Борисовной, считающейся российской общественностью уже нерукопожатной персоной, Ургант решил таким образом подстраховаться, чтобы не давать никому повод. В конце-концов, шоумен, если верить слухам, часто бывает в России и зарабатывает на рекламе.

Хотя в 2023 году Иван поздравлял Аллу с 74-летием и даже показывал свой кавер на песню Примадонны, которой даже предварительно позвонил, произнеся в диалоге "идиотскую фразу".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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