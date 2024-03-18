"Я из России никуда не уезжал": Ургант выступил с заявлением

Однако шоумен отказался отвечать на вопрос о своем возвращении на ТВ

Российский телеведущий Иван Ургант сообщил в беседе с журналистами, что никуда не покидал родную страну.

"Я из России никуда не уезжал", – выпалил шоумен, отвечая на каверзный вопрос корреспондента.

Как только представитель СМИ задал этот вопрос, Ургант, дающий автограф поклонникам, поспешил прочь со словами "простите, пожалуйста", игнорируя все попытки журналиста задать комментарий. Однако заявил, отвечая на вопрос о том, "надолго" ли оказался в стране, что и не покидал Родину.

При этом Ургант отказался отвечать на вопрос о своем возвращении в телеэфир. После февральских событий 2022 года Иван пропал с экранов. После этого Иван словно выпал из светской жизни, и лишь изредка давал знать о себе поклонникам в социальных сетях.

С начала 2022 года Урганта неоднократно замечали на частных вечеринках, где он зарабатывал на жизнь – появлялся он и в Дубае. Впрочем, свою деятельность пытался не афишировать. При этом успел сняться в российском полнометражном фильме, исполнив главную роль.

А 18 марта Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе простился с Александром Ширвиндтом в Москве.