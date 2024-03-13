Снявшийся в фильме Ургант нарвался на критику недовольных россиян

Вернувшегося на экраны Урганта резко освистали в России
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Не все оказались рады актеру, долгое время хранившего молчание

Улетевший ранее из России Иван Ургант опубликовал в соцсетях афишу кинокартины, в которой был удостоен главной роли. Режиссером фильма "Во сне ты горько плакал" выступил Николай Солодников.

Постер фильма – сидящий на велосипеде Ургант с ребенком. Иван впервые снялся в российской картине после февральских событий 2022 год. Съемки проходили в прошлом году в Петербурге и Новгородской области.

К слову, в комментариях многие приняли весьма неоднозначно появление телеведущего на экранах после его длительной паузы и молчания по поводу происходящих событий. Один из зрителей заявил, что, раз изначально Ургант так принципиально был настроен, мог бы и не работать в России вовсе. А некоторые порекомендовали артисту "не совать нос" в российский кинематограф.

"Пусть отдыхает на заработанные деньги! – пишут в комментариях.

Справедливости ради, у Ивана нашлись и защитники, попросившие негативно настроенных пользователей Сети не проявлять излишней жесткости в отношении артиста.

Ранее об Урганте высказался и его давний коллега Сергей Светлаков.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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