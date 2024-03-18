Стоящий у гроба Ширвиндта Ургант рассказал анекдот

Известный телеведущий вспомнил, как маэстро умел рассмешить народ

Российский телеведущий Иван Ургант пришел проститься с Александром Ширвиндтом, которого сегодня отправляет в последний путь вся страна. Маэстро, вспоминает Иван, всегда мог рассмешить народ – ему достаточно было применить нужную интонацию, не утруждая себя какими-то словами.

Шоумен вспомнил, как Александр Анатольевич выступал на мероприятии, которого организовали горские евреи. И тогда Ширвиндт вдруг попросил дать ему слово от "равнинных" евреев.

В той самой "равнине", рассуждает Иван, все и осталось. А сам просто Ширвиндт отправился куда-то далеко – на прощание помахав рукой.

"Это любовь. Что-то, что ты не можешь объяснить словами. В моем сердце всегда есть место для Ширвиндта. Всегда я буду сравнивать что-то с тем, как бы отреагировал Ширвиндт, как бы он пошутил, – откровенно признался шуомен.

Телеведущий не может даже подобрать подходящего описания, чтобы объяснить, какое значение имел для него маэстро. Как-то Ширвиндт произносил свою коронную фразу – "Радостно". И все сразу становилось на свои места – ведь народный артист говорил не словами, а интонацией. А значит, сердцем.

"Он ничего не делал, и мы все смеялись, – высказался Ургант.

О том, как проходило прощание с Ширвиндтом – в материале "Утра".