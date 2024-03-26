Стало известно, какие проблемы со здоровьем давно скрывала Кейт Миддлтон

Бедная принцесса оказалась под микроскопом журналистов

Долгие месяцы британцы с напряжением наблюдали за развитием событий вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Любимица публики, одна из самых популярных членов королевского семейства внезапно исчезла. Вокруг девушки разрослась целая теория заговора, однако выяснилось, что она скрылась от общественности из-за тяжелой болезни. Впрочем, это не единственная тайна принцессы.



Несколько месяцев назад Букингемский дворец сообщил, что любимая принцесса британцев легла в больницу из-за необходимости провести операцию на брюшной полости. После этого ее несколько месяцев никто не видел. Недавно Кейт Миддлтон записала обращение, в котором призналась, что у нее обнаружили раковую опухоль. Теперь она борется за свою жизнь и проходит лечение.

Ажиотаж вокруг принцессы привел к тому, что она оказалась буквально под микроскопом вездесущих журналистов. В прессе появилась информация о других тайнах принцессы, которые она тщетно пыталась скрыть от общественности.

Так, выяснилось, что беременности знаменитости (а она подарила супругу троих детей) проходили достаточно тяжело. В некоторых случаях принцессу могло тошнить до 30 раз в день, поэтому ей приходилось находиться под наблюдением врачей, о чем Кейт старалась не распространяться.

Кроме того, оказалось, что знаменитость страдает от редкой формы аллергии. У представительницы королевского семейства аллергия на лошадей, что приносит ей много дискомфорта, так как она вынуждена периодически контактировать с этими животными.

А еще выяснилось, что у идеальной барышни все же есть пагубные привычки, иногда Кейт Миддлтон любит коротать вечера за парочкой сигарет, впрочем, позволяет себе эту слабость крайне редко.

Напомним, ранее стало известно, что принцесса покинула замок.