В Сети появилась новая информация о болезни Кейт Миддлтон

Болезнь Крона и удаление кишечника: в Сети обсуждают инвалидность Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Принцесса не появлялась на публике с конца прошлого года

Напуганная британская общественность продолжает гадать, что же случилось с их любимой принцессой. Даже онкология короля Карла III не вызывает столько вопросов, как таинственная пропажа Кейт Миддлтон. Официальная причина "отпуска" жены принца Уильяма  —  операция и последующее восстановление. Однако народ уже не верит, считая, что дворец скрывает правду. 

Подогрела слухи о серьезных проблемах принцессы Уэльской фотография, которую Виндзоры опубликовали в День матери. Снимок оказался тотально отретуширован, что, по мнению поклонников королевского семейства, означает: с Кейт Миддлтон случилось что-то страшное. 

В Сети всерьез обсуждают, что жена Уильяма впала в кому, что ей удалили матку, а кто-то вовсе твердит, что Кейт мертва. Другое популярное мнение: у Миддлтон болезнь Крона. Это серьезное заболевание ЖКТ, которое затрагивает все слои органов. Иногда оно приводит к удалению части кишечника и последующей инвалидности второй и третьей группы. 

Как бы грустно это ни звучало, но такая теория, к сожалению, имеет место. Ведь, согласно заявлению Букингемского дворца, принцесса перенесла операцию как раз на брюшную полость. 

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон хочет покинуть дворец. От этой новости принц Уильям пришел в ярость. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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