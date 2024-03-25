The Mirror: Кейт Миддлтон покинула замок в Виндзоре на пасхальные каникулы

Онкобольная Миддлтон сбежала из замка
Кейт Миддлтон. Фото: соцсети
Стало известно, куда она отправилась

После своего сообщения об онкологии, принцесса Уэльская на вертолете покинула замок в Виндзоне вместе с мужем и детьми. Как отмечают СМИ, после раскрытия всех карт о своем диагнозе Кейт Миддлтон больше не избегает прессы. 

Сообщается, что вся семья отправится на пасхальные каникулы в свой дом в Анмер-Холле в Норфолке. Король Карл, который тоже страдает от онкологического заболевания, выразил поддержку своей невестке за смелось в признании.

Супруги, в свою очередь, обратились к народу с новым посланием, заявив, что они невероятно тронуты добрыми словами людей и поддержкой, которую им оказывают.

"Они благодарны за понимание их просьбы о конфиденциальности в это время", – говорится в сообщении.

Кейт Миддлтон не раскрыла, каким именно видом рака она страдает. Принцессе всего 42 года, и для этого возраста существует немного разновидностей онкологии, которая может возникнуть. Одна из них – рак шейки матки. 

Сейчас монаршая особа проходит лечение и восстановление после операции, а также готовится к курсу химиотерапии. По ее словам, она постаралась объяснить все детям и уверить их, что становится сильнее с каждым днем.

Ранее стало известно, что на фоне пропажи принцессы сотрудники больницы пытались похитить данные о состоянии Миддлтон, чтобы продать журналистам.

Источник: The Mirror
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