Принц Уильям в ужасе: почему скрывают правду о Кейт Миддлтон

Появилась новая версия

Недавний снимок Кейт Миддлтон с супругом после выхода из магазина наделал немало шума. Пока все спорят, правда ли на нем запечатлена принцесса или это двойник, появилась новая информация, объясняющая, почему в королевской семье скрывают подробности жизни жены принца Уильяма.

Как оказалось, будущий король с годами стал слишком суеверным. Потеря матери в свое время нанесла по нему большой удар, и сейчас он все чаще задумывается о проклятии принцессы Дианы, которое Кейт могла получить вместе с ее помолвочным кольцом.

Принц Уильям помнит, что именно повышенное внимание прессы привело к обилию проблем у его матери и, в том числе, стало причиной той самой трагической аварии. Теперь он в ужасе от того, что это может случиться и Миддлтон, которая упорно работала в последнее время и оказалась под жестким натиском журналистов.

Сейчас будущий монарх держит всех во дворце в строгости, чтобы информация о состоянии и здоровье его супруги никуда не проникла – он очень хочет уберечь ее, особенно на фоне параллели с принцессой Дианой.

"Это причина, по которой все держат в секрете", – поделились источники.

Некоторые, впрочем, считают, что вся таинственность вокруг ситуации с Миддлтон связана с вероятной изменой Уильяма. Недавно на связь вышла его предполагаемая любовница, которая сделала заявление по этому поводу.