Автором псевдонима SHAMAN оказалась Лолита Милявская

Звучным именем артист обязан известной коллеге

Молодой исполнитель Ярослав Дронов получил бешеную популярность под звучным псевдонимом SHAMAN. Сегодня певец считается одним из самых популярных на российской эстраде артистов. Ни один крупный концерт не обходится без SHAMAN. Многие считают, что яркий псевдоним сыграл определенную роль в судьбе звезды. Теперь выяснилось, кто именно подбросил певцу идею.



Оказалось, что своего рода автором псевдонима выступила весьма влиятельная на отечественной сцене женщина. Впервые "шаманом" Ярослава назвала Лолита Милявская. Это произошло на одном из музыкальных конкурсов в ту пору, когда парень еще только пытался заявить о себе, а маститая певица Милявская занимала кресло судьи.

Лолита была настолько очарована проникновенным голосом молодого дарования, что почувствовала себя будто загипнотизированной. Тогда певица произнесла фразу, ставшую судьбоносной для Ярослава Дронова. Она призналась, что молодой артист кажется ей каким-то шаманом, обладающим сверхспособностями. Спустя некоторое время именно это слово стало псевдонимом артиста.

К слову, ранее стало известно, по какой причине главный певец-патриот страны не участвовал в концерте-митинге, где был даже глава России Владимир Путин. Многие рассчитывали увидеть артиста на концерте, но он не смог выступить.