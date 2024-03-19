"Возьмет другой псевдоним": Цой высказалась о будущем SHAMAN

Певица объяснила, что стоит за стилем

Звезда Ярослава Дронова зажглась в 2013 году, когда он занял 3-е место в телешоу талантов "Фактор А" и получил приз – "Золотую звезду" Аллы Пугачевой. Потом он участвовал в вокальное проекте "Голос". Теперь же молодой артист выступает под псевдонимом SHAMAN и собирает полные залы по всей стране. Только что он дал три аншлаговых концерта в Кремле.

Анита Цой уверена, что SHAMAN выбрал правильную дорогу.

"Это крепкий, хороший исполнитель, который попал в струю времени, – считает певица. – Как будет дальше – покажет время. Возможно, Ярослав Дронов возьмет другой псевдоним и будет работать в другом музыкальном направлении, стиле, жанре. Он же сам говорит, что SHAMAN – это проект".

При этом в патриотическом уклоне Дронова Цой не видит ничего страшного. "Иосиф Кобзон всю жизнь пел про любовь к своей стране, своей земле, свои людям, и до сих пор эти песни все мы с удовольствием слушаем, – пояснила Анита. – Со сцены очень важно говорить про эти вещи, объяснять молодым важность патриотизма при помощи хороших песен".