Затравленный SHAMAN получил дельный совет от клоуна Юрия Куклачева

Легендарный Юрий Куклачев готовится отмечать 75-летие. 12-14 апреля в Vegas City Hall он даст три грандиозных представления. Впервые на арене выступят сразу 120 кошек! А в зале Куклачев надеется увидеть SHAMAN, которого пригласил при помощи "Утро.ру".

"Ярослав! Дронов! Ты мой самый любимый артист! – обратился к музыканту легендарный клоун. – Талант твой не имеет границ. У тебя все есть, чтобы войти в сердце народа. И ты уже в него вошел. Теперь дорожи этим. Потому что ты в России – настоящая звезда! Мы гордимся тобой. И я счастлив, что такой молодой мальчик у нас появился. Радуюсь твоим успехам и приглашаю на свой юбилей. Мне – 75. А 60 лет я работаю на сцене. И очень хочу, чтобы твой путь был такой же долгий и счастливый".

Куклачев знает, что многие не понимают и не принимают SHAMAN, травят его. Он сам прошел через все это – многие не понимали его. "Самое главное - избегать тщеславия и гордости, – дал Куклачев дельный совет молодому певцу. – Я не хочу, чтобы Ярослав заболел самой страшной болезнью – звездной, чтобы у него случилось "головокружение от успехов". Ярослав – очень способный парень. Пусть много работает, пишет песни, создает музыкальные программы и коллективы. Пусть даже поможет кому-то талантливому, пока есть такая возможность".

Единственное, смущает Куклачева, так это сценический псевдоним SHAMAN. "У него красивое звучное имя и мощная фамилия – Ярослав Дронов, – уверен клоун. – Уверен, он в итоге вернется к ним. Я ведь тоже не сразу был Юрием Куклачевым – вначале хотел был клоуном Васильком".