SHAMAN прервал молчание о конфликте с Леонидом Агутиным

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После съемок "Песни года" стали поговаривать, что между Леонидом Агутиным и Ярославом Дроновым произошел закулисный конфликт. Якобы музыкант сравнил исполнителя песни "Я русский" с "кремлевскими беляшами". SHAMAN наконец решил поставить точку в этом вопросе и рассказал, как все было на самом деле.
Представители артиста пояснили, что в день, когда снимали финальную песню, Леонид Агутин был в больнице, а его участие в этой части концерта и вовсе не было запланировано. Поэтому слухи, что артист отказался стоять вместе с SHAMAN на одной сцене – пустые.
"Если просто взять и все вот так рассказать, будет, наверное, скучновато, поэтому о каких-то деталях я, пожалуй, умолчу", – заявил Ярослав о произошедшем.
Сам Агутин также опровергал сведения, что он побрезговал выходить вместе с SHAMAN во время съемки "Песни года".
После новости о том, что артисты отказывались стоять на одной сцене с патриотичным певцом и даже не хотели смотреть в его сторону во время совместной работы над новогодним концертом разразился грандиозный скандал. Некоторых из них даже хотели лишить выступлений в России, однако вскоре шум от инцидента утих.
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