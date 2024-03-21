Появление SHAMAN в питерском метро вызвало переполох

Вместе с простыми смертными: появление SHAMAN в питерском метро вызвало переполох
Фото: Продюсерский центр SHAMAN
Певец прокатился в подземке Cеверной столицы

Два дня SHAMAN дает аншлаговые концерты в питерском БКЗ "Октябрьский". Обычно на гастролях у него график такой плотный, что певец ничего не успевает посмотреть. А в этот раз он даже прогулялся по улицам Петербурга и увидел главные достопримечательности – памятник Петру Первому на Сенатской площади, Исаакиевский собор, Адмиралтейство...

Фото: Продюсерский центр SHAMAN

Примечательно, что по городу на Неве самый патриотичный певец страны передвигался на метро. Люди не верили своим глазам и думали, что это – мираж. 

Фото: Продюсерский центр SHAMAN

Фото: Продюсерский центр SHAMAN

Станции подземки ради певца не перекрывали. Он, как простые смертные, оплатил проезд, прошел через турникет на станции "Адмиралтейская", спустился на эскалаторе и зашел в старый вагон. Свободных мест не было, и певцу никто не уступил его. Пришлось всю дорогу стоять. Как писала Анна Ахматова, "я была тогда с моим народом".

"Я часто пользуюсь метро в Москве, – рассказал "Утро.ру" Ярослав Дронов. – Когда в прошлом году опаздывал на свой концерт в Кремле, а столица стояла в пробках, я вышел из машины, спустился в подземку и через 10 минут был на месте. Удобно!" 

Такая открытость, доступность и простота делают честь для исполнителя. Это еще сильнее располагает к нему людей. Они видят, что артист – свой, родной, близкий. И согреваются его теплом.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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