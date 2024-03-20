Бузова сделала откровенное заявление о разрыве с Давой

Артистка рассказала все без прикрас

На протяжении долгого времени поклонники с радостью наблюдали за отношениями между популярной российской певицей и Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном (Давой). Однако в конце концов пара со скандалом разошлась. Спустя время Бузова решилась сделать откровенное заявление о причинах расставания.



Артистка рассказала, что во время романтических отношений с молодым человеком ей пришлось столкнуться с психологическим и физическим насилием. Бузова подчеркнула, что, по ее мнению, единственный способ разорвать токсичную связь – раз и навсегда убрать человека из своей жизни.

"Я не хочу находиться рядом в обществе с теми людьми, которые меня предавали, унижали, били, оскорбляли, врали", – эмоционально рассказала о пережитом знаменитость.



К слову, ранее Ольга Бузова накинулась на Анастасию Ивлееву из-за послания президента России Владимира Путина.