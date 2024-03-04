Бузова намекнула на новые отношения и попросила помочь выбрать дату свадьбы

"Помогите выбрать дату свадьбы": Бузова сделала заявление о личной жизни
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники шокированы, никто не знал, что певица не одинока

38-летняя Ольга Бузова давно мечтает обрести любовь. Об этом она, не стесняясь, заявляет в интервью и постоянно говорит в своем блоге. Однако недавно исполнительница хита "Мало половин" ошарашила своих поклонников неожиданным заявлением. В своем аккаунте она выложила снимок, который загадочно подписала "Я любима". 

Не успели подписчики обсудить эту фразу Бузовой, как следом последовала еще одна фотография. На снимке ведущая сидит в ресторане, а ее глаза светятся от счастья. В этот раз интриги было меньше, и Ольга практически прямым текстом написала, что у нее появился возлюбленный. 

"Если вдруг в этом году я отвечу "да", помогите выбрать красивую дату свадьбы",  —  попросила помощи у поклонников знаменитость. 

Фото: Соцсети

Неожиданное заявление певицы шокировало фанатов. Они даже не подозревали, что у Бузовой, которая транслирует в соцсетях буквально каждую минуту своей жизни, есть мужчина. Поклонники предположили, что снимок, которым Оля поделилась, сделал новый бойфренд звезды. 

Впрочем, впечатленные подписчики решили все же не подводить артистку и начали давать советы относительно даты. Кто-то рекомендовал расписаться тайно и как можно скорее. Другие посчитали, что свадьбу стоит отложить и не рисковать в високосный год. 

Ранее стало известно, что Бузова накинулась на Ивлееву из-за послания Путина.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Орбакайте рухнула на сцене и сделала заявление о России: что случилось на шоу

Эпичное видео появилось в Сети

Новый "манифест" Пугачевой заставил Собчак пустить слезу

Телеведущая эмоционально отреагировала на заявление певицы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей