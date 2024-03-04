"Помогите выбрать дату свадьбы": Бузова сделала заявление о личной жизни

Поклонники шокированы, никто не знал, что певица не одинока

38-летняя Ольга Бузова давно мечтает обрести любовь. Об этом она, не стесняясь, заявляет в интервью и постоянно говорит в своем блоге. Однако недавно исполнительница хита "Мало половин" ошарашила своих поклонников неожиданным заявлением. В своем аккаунте она выложила снимок, который загадочно подписала "Я любима".

Не успели подписчики обсудить эту фразу Бузовой, как следом последовала еще одна фотография. На снимке ведущая сидит в ресторане, а ее глаза светятся от счастья. В этот раз интриги было меньше, и Ольга практически прямым текстом написала, что у нее появился возлюбленный.

"Если вдруг в этом году я отвечу "да", помогите выбрать красивую дату свадьбы", — попросила помощи у поклонников знаменитость.

Неожиданное заявление певицы шокировало фанатов. Они даже не подозревали, что у Бузовой, которая транслирует в соцсетях буквально каждую минуту своей жизни, есть мужчина. Поклонники предположили, что снимок, которым Оля поделилась, сделал новый бойфренд звезды.

Впрочем, впечатленные подписчики решили все же не подводить артистку и начали давать советы относительно даты. Кто-то рекомендовал расписаться тайно и как можно скорее. Другие посчитали, что свадьбу стоит отложить и не рисковать в високосный год.

Ранее стало известно, что Бузова накинулась на Ивлееву из-за послания Путина.