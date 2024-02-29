Фигуристка Медведева сбежала с шоу Бузовой из-за скандала

Спортсменка была приглашена в качестве участницы

Известная российская фигуристка Евгения Медведева сбежала из студии в разгар съемок шоу, которое ведут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Спортсменка была приглашена в качестве участницы и успела ответить всего на несколько вопросов. Однако вскоре зритель из зала начал оскорблять исполнителя Шуру, который тоже был там. Началась словесная перепалка, и пока ведущие пытались утихомирить разбушевавшихся крикунов и сгладить углы скандала, Евгения молча покинула съемочную площадку.

Впрочем, отсутствие фигуристки в моменте никто не заметил. И только вернувшись к вопросам, Бузова удивилась, что Медведевой нет в студии. Она предположила, что спортсменка испугалась происходящего скандала либо просто не захотела откровенничать при всех. При этом ведущая заявила, что ее решение уважают.

Напомним, по правилам программы участники шоу делятся на две команды: мужскую и женскую и отвечают на каверзные вопросы ведущих. Отмечается, что Евгения Медведева в принципе редко соглашается участвовать в такого рода передачах, так что заманить ее туда было большой удачей.

К слову, сама фигуристка недавно запустила собственное шоу на YouTube. Звезды и спортсмены, которых Медведева приглашает на интервью, также отвечают на провокационные вопросы.

Ранее сообщалось, что Ольге Бузовой публично врезали по лицу, у звезды разбита губа.