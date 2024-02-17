Бузова, Валерия, Стриженова: звезды встали горой за отмененную Лолиту

Бузова, Валерия, Стриженова: звезды встали горой за отмененную Лолиту
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Санкции против "певицы без комплексов" кажутся коллегам излишними

В конце декабря прошлого года жизнь Лолиты круто изменилась. Ее, как многих других участников злосчастной "голой" вечеринки у Анастасии Ивлеевой, стали вырезать из эфиров, а концерты массово отменять.

Сейчас 60-летняя Лолита ведет рядовую жизнь пенсионерки в Болгарии. Занимается дочерью и мамой, ремонтирует дом, гуляет с собакой. "Что-то есть хорошее в слове "бабка", – говорит она. – И бабка без дедки означает – сам дрова купил, сам дрова понёс, сам печку затопил. Ну, я вам скажу, это тоже неплохо, когда у бабки ещё есть силы дрова таскать".

Единственный источник дохода звезды пока – пенсия в размере 23 856,55 рублей. Ведь тур по Подмосковью и концерты по стране до апреля отменены. Но как же мы без Лолиты? Без ее смелости, эксцентричности, прямоты? Поэтому в сети появился хэштег #ямылолита. Это знак поддержки певицы, символ неравнодушия к ее судьбе и признания в любви.

Многие звезды присоединились к флешмобу в поддержку Лолиты и встали за нее горой. "Лолочка, любимая, настоящая, талантливая, честная! Пусть все скорее наладится!" – говорит Валерия. "Лола, знаю, как ты относишься к людям, как всем помогаешь, как любишь свою работу и какой терапевтический эффект носят твои концерты", – обратилась со словами поддержки артистке Екатерина Стриженова. "Лола, верю, что все наладится", – написала на странице исполнительницы Ольга Бузова. "Лолиточка, родная, я тебя люблю! Знаю, сколько добра ты делаешь людям. Надеюсь, все наладится, я с тобой", – вторит Зара.

Очень важно, что все эти добрые слова человек слышит и читает при жизни. А не тогда узнает, каким хорошим был, когда, как поет Филипп Киркоров, "никого уже не вернуть".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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