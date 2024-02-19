"Я сделал операцию на мозг": Дибров высказался о работе с Бузовой

"Я сделал операцию на мозг": Дибров высказался о работе с Бузовой
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press /globallookpress.com
Соведущие нового шоу сработались

Дмитрий Дибров и Ольга Бузова побывали в гостях у Павла Воли и его соведущего Ильи Соболева. Напарники по новому проекту рассказали о создании передачи и об общем опыте.

Исполнительница хита "Верни" поведала, как родилась идея проекта – буквально за ночь, когда снимали "Новые звезды в Африке". Команда программы то и дело задумывалась над разными вопросами, и в итоге появился концепт нового шоу. Вести его предложили Диброву и Бузовой.

Неугомонный юморист Павел Воля затеял игру. Гостей спрашивали о личном – например, Ольгу спросили, нормальной ли считается любовь к футболисту, а Диброва – каково жениться на женщине настолько моложе себя?

В разговоре коснулись и темы пластической хирургии к которой часто прибегают возрастные мужчины. И тут Дмитрий Дибров не удержался от ответной шпильки в адрес Воли.

"Я сделал операцию на мозг и теперь делаю вот так", – показал он фирменный жест своей соведущей.

Воля с иронией поинтересовался, не части ли мозга лишился гость?

Отвечая на вопросы, Бузова созналась в желании обрести семью и ребенка. Воля, на которого смотрела телезвезда в этот момент, тут же открестился, что в этом он ей не помощник. А потом вместе с соведущим Ильей Соболевым в шутку предложили скинуться на детей, но вот отыскать певице супруга им уже труднее.

Ранее "Утро.ру" писали, что первый же рабочий день  Дмитрия Диброва в новой программе начался со скандала.

Источник: "Шоу Воли" ✓ Надежный источник
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