Продюсер рассказал об одном странном требовании Леонтьева перед концертом

Продюсер рассказал об одном странном требовании Леонтьева перед концертами
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Организатор назвал главную причуду певца

Исполнитель Валерий Леонтьев, как оказалось, имеет свои причуды: певец требует от организаторов заклеивать окна в номере черными мусорными пакетами из целлофана. Сергей Лавров, работавший с артистом в "нулевые" годы, рассказывает, что в жизни Валерий – человек довольно тихий, несмотря на яркий эпатаж.

После концертов, вспоминает Лавров, Леонтьев никогда не устраивал никаких тусовок с банкетами. В лучшем случае – ужин с командой. Однако чаще всего тот трапезничал в номере в одиночестве. А странное требование в виде заклеивания окон мусорными пакетами в номере было известно организаторам концертов Леонтьева довольно давно.

Лавров указал, что, на первый взгляд, списать это требование можно на желанием певца отдохнуть и подремать днем после смены часового пояса в новом регионе – хотя некоторые утверждают, ссылаясь на медиа, что из-за неудачной блефаропластики Валерий не может закрыть полностью веки.

За пределами сцены, указывает Лавров, народный артист одевается весьма неброско, не обращая совершенно никакого внимания на моду и дорогостоящие бренды.

Ранее продюсер рассказал, какие шаги предпримет Валерий Меладзе после "изгнания" из России.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
По теме

Боец ВС РФ вышел один против группы диверсантов и вернулся победителем

Военный совершил настоящий подвиг

В Пентагоне с тревогой признали критическое отставание от РФ: в десятки раз

Американцы внимательно следят за достижениями России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей