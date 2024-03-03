Леонтьев обозначил неожиданное условие возвращения на сцену в России

Артист ждет завершение конфликта

В свое время популярный российский певец Валерий Леонтьев сумел завоевать бесконечную любовь публики. Он был настоящим революционером в отечественном шоу-бизнесе – одним из первых позволил себе весьма откровенные наряды и эксцентричное поведение. Артиста давно не видно на большой сцене, но, как оказалось, он готов вернуться.

В распоряжении журналистов появилась информация о том, что сдерживает Леонтьева от выступлений на большой сцене. Оказалось, что артист поставил одно условие – он готов снова блистать на масштабных концертах только после завершения конфликта, охватившего нашу страну и соседнее государство. При этом грандиозное возвращение на сцену Валерий видит только в России. Однако он ждет, когда все уляжется.



Также артист постоянно напоминает, что он давно не мальчик, и возраст дает о себе знать. В 75 лет очень сложно отплясывать перед большой аудиторией. Валерий признался, что боится оплошать на сцене, а оттачивать каждое движение на бесконечных репетициях уже не так просто.



Кроме того, Леонтьев опасается, что не сможет собрать большой зал за пределами России. Очевидно, что только в нашей стране у артиста осталось огромное количество поклонников, которые с радостью скупят билеты на его концерт. Возможно, фанатам еще удастся побывать на подобном масштабном мероприятии. Пока же Валерий Леонтьев предпочитает коротать свои вечера в Майами.



К слову, ранее стало известно, почему Валерию Леонтьеву не запрещали раздеваться на сцене.

