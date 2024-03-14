Лавров высказался о возвращении опального Меладзе в Россию

Артист оказался в неудобном положении

В последнее время про Валерия Меладзе ничего не слышно – после смерти его отца в январе артист перестал появлятся в публичном пространстве. Как оказалось, он также выступает перед русскоязычной публикой, но делает это за границей: в марте у него тур по Швейцарии, Австрии, Сербии, Чехии и Германии. О возвращении певца в Россию речи пока не идет.

Известный продюсер Сергей Лавров высказался о ситуации с Валерием Меладзе. Он напомнил, что знаменитость родился в Грузии, а учился на Украине, и в этих странах у него осталось очень много близких друзей и знакомых. При этом весь бизнес артист строилв России, поэтому оказался в крайне невыгодной ситуации – его могут разорвать за любое неосторожное слово.

"Можно только представить, что сделают нацисты на Украине с его родственниками, если Валера поддержит Россию. Сможет ли он вернуться в нашу страну? Я думаю, что он сделает все, чтобы вернуться", – высказался Лавров.

По его мнению, после окончания конфликта Меладзе предпримет что угодно, лишь бы снова расположить к себе отвернувшуюся российскую публику.

Ранее ходили слухи, что Валерий Меладзе находится на грани развода с супругой. Однако все домыслы артист опроверг совместным фото с Альбиной Джанабаевой.