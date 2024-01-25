Леонтьев открестился от помощи оставшейся без концертов Лолите

Представители артиста уверяют, что он с певицей не общается

С начала года один концерт Лолиты за другим оказывается сорван – всему виной участие звезды в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Для нее это является серьезным ударом, поскольку в отличие от большинства российских звезд она не может выступать за границей.

Милявская напомнила, что достаточно давно является невъездной на Украину. Этот запрет соответственно распространился и на Европу, где теперь ей тоже нельзя давать концерты. И все это время артистка гастролировала по российским городам, что нисколько ее не огорчало – в России ей работать было комфортнее всего.

Однако в текущей ситуации знаменитость вполне может лишиться всех своих заработков. При таком положении принято вспоминать о знакомых, которые могли бы оказать хоть какую-то помощь. Например, Лолиту связывали близкие дружеские отношения с Валерием Леонтьевым – он вполне мог подключить свои связи, чтобы устроить звезде гастроли по США.

Но после скандала Леонтьев решил откреститься от любой помощи оставшейся без концертов Лолите. Сейчас артист старается лишний раз не возмущать публику, поэтому и комментариев по поводу всех острых тем он не дает.

"Валерий Яковлевич и до вечеринки не поддерживал общение с Лолитой. Они знакомы и не более",

– уверяет директор звезды.