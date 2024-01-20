Стилист оценил старые образы звезды

Валерий Леонтьев за долгие годы своей карьеры сумел построить образ эпатажной звезды. Его откровенные наряды всегда вызывали бурную реакцию общественности – будь это короткие латексные шорты или сетчатая рубашка. Такой внешний вид сделал его узнаваемым на эстраде и не спровоцировал особых проблем, как произошло недавно с другими артистами, принявшими участие в скандальной вечеринке.

Стилист Влад Лисовец объяснил, почему Леонтьеву разрешали раздеваться на публике, а Ивлеевой нет. В беседе с "Пятым каналом" он отметил, что в артисте видели не только его эпатажный образ, но и невероятный талант.

"Валеру всегда спасали песни: его талант, его умение доносить до глубины. То есть это – профессиональное исполнение вокальное, очень душевное", – говорит он.

Артист, по его словам, трансформировал западные образы на свой манер. И поскольку такого на советской эстраде не было, то ему разрешали иногда вольничать.

По словам стилиста, и сейчас образы Леонтьева являются очень актуальными. Все его пиджаки и клешеные брюки и сейчас смотрелись бы невероятно современно на сцене.

Ранее стало известно, что Валерий Леонтьев дал первый за пару лет концерт. Он выступил на закрытом мероприятии в ОАЭ.