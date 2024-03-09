Полина Гагарина шокировала фанатов заявлением об уходе на пенсию

Люди не понимают, что произошло

Певица Полина Гагарина, которая в последние годы набрала немалую популярность, внезапно шокировала собственных фанатов неожиданным и печальным для них заявлением. По словам артистки, ее очередное выступление станет последним, а дальше она собирается "на пенсию".

Впрочем, исполнительница хита "Обезоружена" тут же утешила поклонников, рассказав, что выступать совсем она, конечно же, не бросит, просто ей после напряженного рабочего периода необходим отдых. Кроме того, звезда планирует изменить формат будущих концертов. Недавно, например, она уже выступала в непривычном для зрителя амплуа, исполнив несколько песен прямо в вестибюле московской "подземки". Какие изменения появятся в формате ее шоу теперь, остается только гадать, но, по словам звезды, они точно будут.

"Потому что мне кажется, что уже пора", – заметила Гагарина.

Что касается последнего, "предпенсионного" концерта, то певица собирается сделать все, чтобы это выступление надолго запомнилось многочисленным поклонникам ее творчества. С этой целью артистка приготовила особый посыл, который прозвучит на стадионе "Лужники" в конце июня текущего года.

Ранее мы рассказывали о происшествии на шоу "Голос", где молодая певица Инстасамка фамильярно обратилась к наставнице Полине Гагариной.

