Гагарина решила дать бесплатный концерт после отказа от исполнения гимна РФ

Вместо почетной миссии петь на игре певица скатилась до подземки

В конце марта на московском стадионе "Динамо" встретятся футбольные команды Сербии и России. Это будет исторический матч, который явно станет событием весны. По слухам, честь исполнить гимн перед началом игры предложили певице Полине Гагариной.

Поначалу артистка с энтузиазмом согласилась на предложение, но вскоре отыграла все назад, объяснив, что на этот день у нее еще в ноябре прошлого года был намечен корпоратив и заказчик категорически отказывается отменить его или перенести. А если певица не выступит на мероприятии, ей угрожает солидная сумма неустойки.

В итоге в соцсетях разразилась шумиха, многие начали упрекать Гагарину. Певица же после обращения президента Федеральному собранию певица направилась выступать... в метрополитене. Пассажиры, приезжавшие на станцию "Мичуринский проспект" в столичном метро удивленно останавливались, не веря, что видят в вестибюле звезду.

Для случайных зрителей Полина Гагарина исполнила свои лучшие хиты, такие как "Бабочки" и "Нагадай".

Ранее мы рассказывали, что популярный продюсер считает: поведение Полины Гагариной на шоу "Голос", где она то и дело устраивает скандалы и конфликты, заранее согласовано с редакторами, которые отвели ей роль стервы.

