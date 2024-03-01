Гагарина резко ответила на обвинения в отказе исполнять гимн России

Гагарина резко ответила на обвинения в отказе исполнять гимн России
Полина Гагарина. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Певица сказала, как отрезала

После слухов об отказе исполнять российский гимн перед матчем национальной футбольной сборной с командой Сербии Полину Гагарину увидели в московском метрополитене – та выступала с новой песней, анонсировав свой большой летний концерт.

Перед выступлением журналисты задали Полине острый вопрос, касающийся предполагаемого отказа от исполнения гимна из-за корпоратива, который якобы запланирован на ту же дату в одном из столичных ресторанов. СМИ поинтересовались у Гагариной, подавлена ли та из-за того самого "отказа" от исполнения гимна – на что получили весьма сухой ответ.

"Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное вранье", – отрезала исполнительница, заявив, что не желает продолжать диалог на эту тему.

Замену в итоге удалось найти – на смену Гагариной, как оказалось, придет Григорий Лепс, который споет перед болельщиками 21 марта. 

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
По теме

Алла Пугачева сказала последнее слово россиянам

Сегодня вышел новый альбом Примадонны

На Первом канале сделали заявление по поводу больной Zivert в "Голосе"

Певицу снова увидели сияющей в судейском кресле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей