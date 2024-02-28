Полина Гагарина отказалась от исполнения гимна России в пользу корпоратива - СМИ

Полина Гагарина отказалась исполнять гимн России из-за корпоратива
Полина Гагарина. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
У певицы другие планы

Исполнительница Полина Гагарина отказалась исполнять российский гимн перед матчей национальной сборной с командой Сербии, который должен состояться в конце марта. Как оказалось, у певицы на то же время запланировано выступление на частной вечеринке.

Как пишет Mash, приглашение выступить на корпоративе, который должен состояться 21 марта, Гагарина получила еще в ноябре. И только недавно ее попросили исполнить гимн перед игрой российской команды.

Изначально, утверждают СМИ, Гагарина ответила согласием. Однако затем вспомнила, что у нее уже имеются другие планы. Заказчики корпоратива идти навстречу отказались – и даже напомнили о неустойках по договору, который заключила с ними звезда. Поэтому от гимна Полина отказалась.

Организаторы спортивного мероприятия сейчас заняты поиском замены Полине. Кто выйдет на стадион вместо нее – пока неясно.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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