"Стерва": продюсер высказался о хамском поведении Гагариной на "Голосе"

Музыкальный критик уверен, что всему можно найти причину

Новый сезон "Голоса" пока что запомнился зрителям чрезвычайно нервным поведением Полины Гагариной. Казалось бы, такого эмоционального фонтана на музыкальном шоу со столь завидной частотой жюри не устраивали давно. Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко объяснил поведение исполнительницы.

Продюсер объяснил, что Полина неспроста постоянно вскакивает с кресла и устраивает скандалы коллегам, когда делит с остальными отличившихся конкурсантов. В первом выпуске, кстати, Гагарина и вовсе грозилась покинуть проект. Дело, если можно так выразиться, в редакционном задании. И Гагариной здесь отведена вполне конкретная роль. Ведь и ранее перепевшая "Кукушку" певица переигрывала, когда конфликтовала с Бастой. И у Рудченко тут есть вполне конкретные предположения.

"Спланированный пиар-ход ради высоких рейтингов. У каждого наставника определенная роль, согласованная с редакторами", – объяснил Павел, указав, что продюсеры отвели Гагариной "роль стервы".

Кстати, в новом сезоне блондинка успела закатить скандал после того, как конкурсантка решила выбрать в качестве наставника Владимира Преснякова. В тот момент расстроенная Полина посчитала, что "использовали".

А ранее мы писали о реакции телезрителей в соцсетях на скандальное поведение певицы – доходило до требований к Константину Эрнсту уволить охамевшую звезду.