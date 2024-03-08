У Орбакайте отключилась фонограмма во время концерта в Москве

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Кристина Орбакайте, ставшая "неотменяемой", выступила 6 марта с концертом в московском баре. На протяжении часа певица распевала песни вместе с поклонницами. Однако в один момент фонограмма отключилась, и Кристине пришлось исполнять хиты вживую.
Поклонниц, впрочем, не смутила ситуация – все хором начали распевать с Орбакайте строки из "Я не отдам тебя никому".
На опубликованном ролике заметно, как в тесном помещении голос Орбакайте заглушает хор женской аудитории. Сама дочь Примадонны спела буквально несколько слов, а затем начала танцевать с группой бэк-вокала.
Как пишут медиа, на концерте собралось несколько десятков человек. Завершив концерт, Кристина решила уйти из бара через черный ход, проигнорировав представителей СМИ, кричавших ей вслед вопросы о том, разделяет ли та позицию Примадонны с ее супругом.
Теледива поделилась личными переживаниями