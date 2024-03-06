"Заплатили": Никоненко раскрыл причину плясок Пугачевой под украинскую песню

Артистка в очередной раз попала в скандал

На днях Алла Пугачева отметила на яхте "праздник весны", который сама же и придумала. Артистка записала видео, которым поделилась в социальных сетях с поклонниками. Они заметили, что Примадонна выплясывала под украинскую народную песню. Эта ситуация обернулась широким общественным резонансом и поразила народ. Многие заявили, что это все равно, что выйти под "фашистский гимн".

Объяснение выходке Аллы Борисовны нашел российский и советский актер Сергей Никоненко. Он предположил, что за эту провокацию Пугачевой кто-то заплатил немалые деньги.

"Ей, наверное, кто-то миллион заплатил. Там у них, по всей видимости, все проплачено. А остальное никого не интересует", – высказался артист.

Аллу Пугачеву Никоненко знает уже полвека. Он признался, что в последнее время не узнает некогда любимую у народа исполнительницу. По словам Сергея Петровича, Примадонна окончательно потеряла стыд и совесть. А вот раньше артистка была скромной и веселой, но когда "запела" скатилась в разврат, в том числе денежный, подытожил актер.

Сергей Никоненко заявил, что не следит за жизнью Пугачевой в Израиле, и призвал остальных не заглядывать к ней в социальные сети. Он рассказал, что не считает ее выдающейся и не ждет возвращения певицы в Россию.

Ранее стало известно, что Орбакайте вызвали в Кремль после украинской выходки матери.