Продюсер Дворцов заявил, что у Орбакайте больше не будет концертов

Музыкальный продюсер предсказал закат карьеры Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист считает, что певицу все забудут через 15 лет

Живущая на две страны Кристина Орбакайте все же выступила в Москве после того, как ее концерты отменили в разных городах России. По словам зрителей, мероприятие оказалось провальным. Исполнительница опоздала на выступление, техника все время выходила из строя, а поклонников посадили в тесном душном помещении. После этого музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что, вероятно, больше певица не выйдет на сцену. 

"Ее концерт в Москве был, скорее всего, последним. <...> В будущем она перестанет выступать и займется в США своей семьей", – предсказал судьбу дочери Примадонны эксперт. 

По его мнению, единственное, что ждет Орбакайте – редкие корпоративы за океаном. А еще через полтора десятка лет о ней и вовсе все забудут. Также Дворцов назвал Кристину "алчной" и сравнил с ее матерью. Это, по версии эксперта, подтверждает недавняя выходка Аллы Пугачевой. Артистка сказала, что "нормальные люди" в Россию не возвращаются. При этом ее дочь буквально на днях говорила, что Москва – ее дом, и она никуда не эмигрировала. 

Также, подчеркнул Сергей, Кристина не призывала Примадонну быть осторожной в высказываниях, что тоже говорит о ее лицемерии. 

Ранее стало известно, по какой причине внук Пугачевой не может найти работу за границей. 

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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