Продюсер объяснил безработицу живущего в США внука Пугачевой

Почему внук Пугачевой не может найти работу за границей
Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/globallookpress.com
Неудачам младшего из династии нашли причины

Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой, уже полтора года пытается вести жизнь американца. В позапрошлом году он уехал в Штаты, пытаясь устроить свою жизнь там. Первое время наследник музыкальной империи зарабатывал кусок хлеба съемками музыкальных клипов. 

Все эти полтора года некогда успешный российский актер тщится добиться вменяемых высот на поприще клипмейкерства и режиссуры. Но пока у молодого дарования получается не очень и приходится жить от одного проекта к другому, как говорит музыкальный критик Евгений Бабичев.

"Это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены", – объяснил критик.

Бабичев также сказал, что Никите приходится искать заработок везде, где можно. Например, он устраивает концерт в честь 8 марта. Примут его или нет, вопрос. В России, напоминает критик, младшему Преснякову не мешали расти и развиваться ни как музыканту, ни как актеру. Но он выбрал Америку, где нет ни связей семьи, ни тех денег, что зарабатывались в России. Критик не исключает, что Пресняков-младший вернется в Россию, если в Штатах не заладится совсем.

Ранее мы писали, что Никита Пресняков сделал анонс о своем концерте, на который вход для дам он пообещал бесплатный.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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