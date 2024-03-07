В Екатеринбурге массово отменяют концерты российских звезд

Один город решил массово отменить концерты российских звезд
Инстасамка. Фото: соцсети, Лолита. Какдр YouTube.com
Звезды не смогли выступить по разным причинам

Российские артисты массово лишаются выступлений в Екатеринбурге. Под отмену попадают те звезды, которые успели публично оскандалится, а также те, на чьей общественной репутации пока не было крупных пятен. Один за одним они объявляют, что неожиданно не приедут в город, даже если билеты на мероприятие были раскуплены.

На Урале не будут выступать в ближайшее время Дора и Инстасамка. Не смогут там дать концерты Morandi, Лолита, Matrang и "Дискотека 90-х". Также представление Эмина 6 марта было отменено, но певец пока еще надеется приехать в город 24 марта.

По данным СМИ, румынская группа Morandi, вероятно, не смогла приехать в Россию. Поэтому и выступление было решено отменить. Певица Дора находится в списке "запрещенных артистов", и ее концерт 8 марта в Екатеринбурге не состоится. Тем не менее, знаменитость еще надеется выступить перед публикой осенью, перенеся мероприятие на сентябрь.

Фестиваль "Дискотека 90-х" с участием Шуры, Акулы, группы "Вирус" и других отменили без объяснения причин. Как оказалось, билеты даже не поступили в свободную продажу до 9 марта.

Не смогла выступить в Екатеринбурге и Лолита, однако для нее отмена не связана с городом – до сих пор звезда переживает последствия скандальной вечеринки. 

Концерт Инстасамки в Екатеринбурге тоже проводить не стали. Такое решение приняли представители артистки, заявив, что они не готовы выступать перед публикой без нового материала. А рэпер Matrang попал в рехаб и проходит на данный момент лечение от наркотической зависимости, поэтому его тур по России был отменен.

Ранее стало известно, что Кремль отказал Кристине Орбакайте в участии в праздничном концерте, посвященном 8 марта.

Источник: E1.RU
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