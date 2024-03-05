Кологривый принес публичные извинения в Сети

Кологривый принес публичные извинения в Сети
Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Актер публично принес извинения своим поклонникам

В последнее время популярность Никиты Кологривого возросла просто до космических размеров. Это произошло из-за громкой премьеры сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана". Никиту стали активно приглашать на роли, его то и дело цитировали сетевые СМИ. Недавно актер прилюдно покаялся перед фанатами из Сочи. В своем микроблоге Кологривый записал видеоролик для поклонников.

Причиной для извинений стало то, что артист просто не нашел достаточно времени, чтобы сфотографироваться со всеми желающими это сделать, когда был в Сочи на съемках картины "Возвращение попугая Кеши".

"Прошу не обижаться, набраться терпения, я буду изо всех сил стараться уделить время", – обратился к зрителям Кологривый.

Актер попросил встречного понимания в адрес вечной загруженности киношников и порой отсутствия времени на не относящиеся к съемкам процессы вроде спонтанной фотосессии. Также он объяснил, что не ожидал такого массового ажиотажа и не готов был к толпе желающих сделать совместный снимок, поскольку был весь погружен в мысли о работе над текущим проектом.

Ранее мы рассказывали, что Николай Цискаридзе заступился за коллегу, которого в последнее время не осудил только ленивый, за его резкие высказывания в адрес других звезд российского кино.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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