Кологривому пригрозили последствиями после перепалки с Гордоном на ТВ

Кологривому пригрозили последствиями после перепалки с Гордоном на ТВ
Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Коллега актера заявил, что надо быть готовым к ответной критике

Никита Кологривый с недавнего времени стал очень часто мелькать в Сети и становиться предметом обсуждения. Особенно когда он резко высказывался в адрес других актеров и даже мэтров советской киноиндустрии. Актер Антон Богданов считает, что звезда "Слова пацанов" Никита Кологривый вправе как угодно критиковать коллег, но при этом он должен осознавать, что в любой момент может прилететь в ответ аналогичное высказывание.


Сам Богданов критику воспринимает спокойно, считая, что если у человека накипело, то он имеет право выразить это. И если это не хвастовство в стиле "да я бы лучше сыграл", то конструктив профессионалы примут всегда.

"Возможно, человек, которого закритиковали, может что-то ответить", – отметил актер.

В последние месяцы Никита Кологривый не раз становился ключевой фигурой скандальных ситуаций, вызванных его резкими высказываниями в адрес коллег. Отметился актер конфликтом на передаче Александра Гордона, после чего покинул студию. Нелестно отозвался молодой актер и об отечественной киноиндустрии в целом.

Богданов считает, что Кологривый искренен в своих словах и, наверное, в чем-то с него надо брать пример и не молчать, когда есть что сказать. Однако во всем нужно знать меру и не превращать полемику в базарную склоку, так что стоит обдумывать, что хочешь сказать, особенно если речь о резкой критике.

Ранее мы писали, что жена Кологривого Александрина Питиримова высказалась по поводу его отношений с Агатой Муцениеце.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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