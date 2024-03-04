Кологривому пригрозили последствиями после перепалки с Гордоном на ТВ

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Никита Кологривый с недавнего времени стал очень часто мелькать в Сети и становиться предметом обсуждения. Особенно когда он резко высказывался в адрес других актеров и даже мэтров советской киноиндустрии. Актер Антон Богданов считает, что звезда "Слова пацанов" Никита Кологривый вправе как угодно критиковать коллег, но при этом он должен осознавать, что в любой момент может прилететь в ответ аналогичное высказывание.
Сам Богданов критику воспринимает спокойно, считая, что если у человека накипело, то он имеет право выразить это. И если это не хвастовство в стиле "да я бы лучше сыграл", то конструктив профессионалы примут всегда.
"Возможно, человек, которого закритиковали, может что-то ответить", – отметил актер.
В последние месяцы Никита Кологривый не раз становился ключевой фигурой скандальных ситуаций, вызванных его резкими высказываниями в адрес коллег. Отметился актер конфликтом на передаче Александра Гордона, после чего покинул студию. Нелестно отозвался молодой актер и об отечественной киноиндустрии в целом.
Богданов считает, что Кологривый искренен в своих словах и, наверное, в чем-то с него надо брать пример и не молчать, когда есть что сказать. Однако во всем нужно знать меру и не превращать полемику в базарную склоку, так что стоит обдумывать, что хочешь сказать, особенно если речь о резкой критике.
Ранее мы писали, что жена Кологривого Александрина Питиримова высказалась по поводу его отношений с Агатой Муцениеце.
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