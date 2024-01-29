Янковский тонко уколол скандалиста Кологривого

Янковский тонко уколол скандалиста Кологривого
Иван Янковский. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист изящно ответил на критику беспардонного коллеги

В интернет-пространстве не прекращают обсуждать громкие высказывания набирающего популярность артиста Никиты Кологривого. Молодой человек посетил несколько интервью, где явно дал понять, что считает себя одним из лучших актеров современности, а другие звезды – ему не чета.

В частности, артист прошелся по своим коллегам из нашумевшего телесериала "Слово пацана". Никита считает, что он играет очень талантливо, а другие артисты явно не дотягивают до его уровня. Также актер напомнил, что некоторым удалось попасть в кинематограф в основном за счет именитых родственников. Представитель звездной династии Янковских тонко ответил на выпады своего коллеги.

Иван интеллигентно напомнил, что произносить громкие слова не так сложно. Янковский отметил, что сам предпочитает доказывать свою правоту и талант работой, а не резонансными заявлениями. Артист призвал оценивать знаменитостей по их ролям и воплощенным героям, а не по информационному шуму. При этом он элегантно перефразировал знаменитое высказывание Кащея, которого в телесериале сыграл Кологривый.

"Я тут за мою семью стою. Семья все – мне, а я все – семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну вы поняли", – написал Иван.

К слову, ранее Никиту Кологривого строго осадил отец Ивана Янковского.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей