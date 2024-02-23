Жена Кологривого ответила на слухи о романе мужа с Муцениеце

Жена Кологривого ответила на слухи о романе мужа с Муцениеце
Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Александрина Питиримова прервала молчание

Никита Кологривый очень востребован после выхода на экраны многосерийного фильма Жоры Крыжовникова "Слово пацана". В данный момент он занят в нескольких проектах. Личная жизнь нового российского секс-символа бурлит. Ему тут же приписали кучу романов и интрижек. Разумеется, первыми на роль многочисленных любовниц назначены были коллеги по цеху.

Так, недавно киноиндустрию всколыхнули слухи о том, что во время работы над фильмом "Я – медведь", где Кологривый играл с Агатой Муцениеце, у них начался роман. Но, как поговаривают, бывшая супруга Павла Прилучного отказалась от отношений с несвободным коллегой, а его жена ушла от изменника, узнав правду.

Некоторые актеры считают, что эти слухи – попытки поднять в прокате фильм, который пока завис на пятой строчке. Жена Никиты, Александрина Питиримова, сказала, что комментировать сплетни не хочет, потому что это "чья-то фантазия".

"Ни Агата и никто другой не были причиной нашего расставания. Сейчас мы в отличных отношениях", – ответила Питиримова на вопрос, как она относится к слухам.

Журналистам Александрина дала совет: не верить в сказки, которые рассказывают о ее муже и его якобы сексуальной невоздержанности.

Ранее мы писали, что Николай Цискаридзе заступился за Кологривого после нападок на молодого актера за его резкие высказывания.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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