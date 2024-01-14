"Игра хуже голодного кота": Кологривого из "Слова пацана" смешали с грязью

"Игра хуже голодного кота": Кологривого из "Слова пацана" смешали с грязью
Никита Кологривый. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Актеру публично ответили за выпады против звезд

Скандальный шоумен Отар Кушанашвили в своем очередном выпуске авторского шоу жестко разнес актера Никиту Кологривого, который успел раскритиковать всех коллег по сцене и театру. 29-летний артист успел выразить пренебрежение как к современникам, так и мастодонтам сцены с легендами кино – Александру Абдулову и Иннокентию Смоктуновскому.

При этом сам Кологривый, уверен Отар, играет хуже его "голодного кота". Не исключено, впрочем, что сам артист искренне убежден в своей неповторимости и недосягаемости для покойных Абдулова и Смокнуновского, не считая ныне живущих артистов по сцене.

"Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого Крыжовников снял в своем дерьме", — высказался Кушанашвили.

При этом, считает телеведущий, Кологривого и так сильно перехвалили. А Смоктуновский – вечная легенда и часть отечественной культуры. Как и Абдулов, который является великим артистом. Те, кто этого не понимают и утверждают обратное, утратили чувство реальности, считает Отар.

Напомним, Кологривый в том самом скандальном интервью назвал обоих актеров переоцененными, заявив, что те исполнили скучные роли. Никита успел проехаться по Даниле Козловскому, Саше Бортич и Сергею Бурунову.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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