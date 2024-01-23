Седокова и Гагарина публично разделись после скандала с Ивлеевой

Седокова и Гагарина публично разделись после скандала с Ивлеевой
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистки поддержали блогершу?

В конце декабря 2023 года громче любого новогоднего салюта на всю страну прогремел "голый" скандал. На шабаше, организованном блогершей Настей Ивлеевой, засветились кумиры миллионов россиян. Однако простой народ не смог простить даже кумирам нарочито вульгарное поведение в столь непростое время для страны.

К мнению народа на этот раз прислушались, поэтому за волной жесткой критики пошли не менее жесткие санкции. И, казалось бы, общественный запрос очевиден, но, как выясняется не для всех. Уже после громкого скандала зачем-то публично разделись певицы Полина Гагарина и Анна Седокова.

Исполнительница хита "Кукушка" поделилась в социальных сетях фотографиями с отдыха, представ перед подписчиками в одном купальнике. По данным телеканала "360", Полина Гагарина отдыхала на Мальдивах.

Еще более странные кадры продемонстрировала Анна Седокова. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" надела черные кожаные корсет, стринги и высокие сапоги. В комментариях звезде сразу же указали на вульгарность образа.

Была ли это попыткой поддержать Настю Ивлееву или других отмененных артистов, остается загадкой. Сойдет ли подобное поведение звездам с рук, тоже открытый вопрос. Так или иначе, участники "голой" вечеринки сегодня лишены возможности выступать и зарабатывать деньги в России.

Сама Настя Ивлеева получили административный штраф. Филипп Киркоров, как не пытался извиниться за свое поведение, тоже не избежал суда.

Фоторепортаж
Какие наказания получили участники "голой вечеринки"
Анастасия Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com VACIO. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / https://t.me/moscowcourts
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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