Взбешенная Гагарина закатила истерику на съемках "Голоса" и вылетела из студии

Обидевшись на коллег, наставница проекта не выдержала и убежала

Начало съемок очередного сезона шоу "Голос", где молодые таланты показывают себя, взорвалось скандалом. Обидевшись на участников и коллег, взбешенная Полина Гагарина закатила истерику в первый же день съемок и вылетела из студии.

Нервы наставницы проекта сдали после номера луганской артистки Анастасии Пеньшиной. Начинающая певица еще на слепых прослушиваниях зашла с козырей, исполнив хит самой Гагариной. В итоге к девушке развернулись и сама Полина, и Владимир Пресняков.

Начинающей артистке предсказали отличную карьеру на эстраде, и певица, чью композицию спела конкурсантка, даже задумалась о том, чтобы исполнить что-нибудь дуэтом, но тут ей пришел на память 11-й сезон. Певица вспомнила, что не раз соглашалась на совместное исполнение песен с участницами, а они после этого уходили к Преснякову.



"Спою при условии: если вы пойдете ко мне", – жестко заявила Гагарина.



Пеньшина долго раздумывала, но, тем не менее, выбрала Преснякова. Разъяренную Гагарину тут же увел Антон Беляев за руку. Однако, сделав круг по коридору, исполнительница хита "Кому, зачем" вернулась на место. А конкурсантка объяснила, что мечтала видеть своим наставником именно Преснякова еще в прошлом сезоне, увидев его в кресле ведущих. В итоге все помирились.

Ранее мы писали, что шоу "Голос" обернулось сильным скандалом по вине новой наставницы Юлии Zivert.

