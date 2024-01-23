Опозорившаяся на "Голосе" Гагарина рассказала о выпавших на ее долю испытаниях

Опозорившаяся на "Голосе" Гагарина рассказала о выпавших на ее долю испытаниях
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица подверглась критике

Победительница второго сезона телепроекта "Фабрика звезд" Полина Гагарина за годы активной карьеры добилась значительных творческих высот, в том числе, представляла Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2015 году и заняла там второе место.

Сегодня Полина Гагарина является одной из самых вытребованных и высокооплачиваемых звезд российской эстрады. За ее деятельностью пристально следят миллионы фанатов по всей стране. Однако даже их певица умудрилась шокировать, вляпавшись в громкий скандал на шоу "Голос".

На очередных съемках наставница закатила истерику из-за того, что конкурсантка, исполнившая на "слепых прослушиваниях" ее песню, отказалась идти к ней в команду. Начинающая певица выбрала в качестве тренера Владимира Преснякова, после чего разгоряченная блондинка покину студию.

На певицу мгновенно обрушился шквал критики. Пользователи сети призвали выгнать звезду со всех проектов. Благо, все обошлась, а Полина Гагарина скорее всего даже не обратила внимание на хейтеров, ведь ей сейчас приходиться справляться с другими испытаниями.

Артистка всю жизнь сражалась за стройную фигуру и, кажется, взяла вверх. По данным телеграм-канала "Звездная пыль", певица уверяет, что секрет ее успеха кроется в правильном питании и частых тренировках. За себя исполнительница всерьез взялась после рождения сына. Сменила имидж и сбросила аж более половины веса – в итоге все видят ее стройной красоткой.

Фото: соцсети

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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