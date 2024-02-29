Нарколог рассказал о шансах мужа Кудрявцевой на спасение от алкоголизма

Телеведущая намерена бороться за семью и супруга

Популярная телеведущая, сообщившая совсем недавно, что ушла от мужа, кажется, передумала. Казалось, семью уже не спасти и даже десятилетний брак и общая дочка не заставят Леру Кудрявцеву терпеть алкогольную зависимость супруга. Однако блондинка решила дать шанс любимому.

Их роман стал достоянием общественности сразу. Игорь Макаров долго ухаживал за телезвездой, не смущаясь ни большой разницы в возрасте, ни космической известности избранницы. Первое время они казались крепкой, гармоничной парой. Однако спустя десять лет Лера Кудрявцева ушла от мужа из-за алкоголя.

Завершивший спортивную карьеру Макаров долго не мог найти себе дело по душе, и зарабатывающая немалые деньги жена, видимо, раздражала его. От этого раздражения бывший хоккеист и уходил в алкогольный дурман. К началу текущего года телеведущая устала бороться. Но теперь она решила великодушно дать мужу последний шанс.

В своем личном блоге Кудрявцева рассказала, что вся семья отправлена по санаториям. Дочка и ее няня в Сочи, мать самой Леры – в Подмосковье.

"Муж – тоже в "'санатории'". Всех лечить!", – безапелляционно заявила телеведущая.

Самой Кудрявцевой помощь тоже не помешает, ведь недавно она получила травму и нуждается в медицинском уходе. Однако вместо заботы блондинка пытается вытянуть из ямы супруга.

Нарколог рассказал, насколько есть шансы у Леры вытащить Макарова из алкогольной зависимости.

"Вылечить нельзя. Но можно прервать пагубную привычку", – отметил Алексей Казанцев.

У Игоря Макарова впереди – "увлекательный квест": психологи, группы анонимных алкоголиков, разговоры с собратьями по несчастью. Казанцев считает, что помощь психолога нужна и Лере, коль скоро она решила сохранить брак.

Как пишет женский журнал "Клео.ру", сейчас Лера Кудрявцева проходит курс восстановления после травмы и ждет семью из санаториев.

Ранее мы писали, что врачи не разрешают травмированной Кудрявцевой возвращаться на телеэкран.



