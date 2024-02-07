Кудрявцева выставила украинский флаг и сделала резкое заявление

Поклонники активно поддержали звезду

Телеведущая Лера Кудрявцева активно ведет соцсети, в которых делится актуальными новостями общественной и политической повестки. Многие поклонники ее в этом поддерживают – им нравится формат, в котором она рассказывает о происходящем. И уже на страницу звезды подписано более 250 тысяч человек.

Недавно Кудрявцева высказалась о предстоящем конкурсе "Евровидение" и конкурсантке от Украины. Ведущая выставила фото участницы с украинским флагом и сделала резкое заявление о попытке артистки позиционировать себя.

Алена Савраненко показывала себя полностью обнаженной – единственным, что прикрывало тело рэперши, был украинский двуколор. Такой снимок девушка выложила после того, как прошла отбор для участия в "Евровидении".

"Снимается в таком виде... Чтобы что?", – сделала о ней резкое заявление Кудрявцева.

Публика поддержала реакцию знаменитости, оставив под ее постом множество различных смайликов.

Ранее скандал с участием Леры Кудрявцевой на федеральном канале дошел до представителей власти. Они дали оценку поступку телеведущей, которая выплеснула стакан воды в лицо многодетной матери.