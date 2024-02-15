Передвигается в коляске: Кудрявцева серьезно покалечилась на репетиции

Передвигается в коляске: Кудрявцева серьезно покалечилась на репетиции
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда не понимает, за что на нее свалилось столько неприятностей

Наступивший год для Леры Кудрявцевой рискует стать одним из самых тяжелых. Всего за два неполных месяца ведущая пережила потоп в квартире, объявила мужа алкоголиком и собралась с ним разводиться. Теперь на голову блондинки свалилась новая неприятность – Кудрявцева серьезно покалечилась на репетиции. Об этом звезда рассказала в своем Telegram. 

Во время подготовки к шоу "Звезды" селебрити сделал неловкое движение, в результате оказалась в карете скорой помощи. Медики диагностировали у 52-летней телеведущей несколько травм ноги. 

"Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости",  – поделилась вердиктом врачей Кудрявцева. 

Травма, которую получила теледива, относится к категории сложных. Поэтому восстановление займет по меньшей мере несколько месяцев. Передвигаться самостоятельно блондинке теперь будет тяжело, возможно, ей придется пользоваться костылями или даже инвалидной коляской. 

Фото: Соцсети

Происшествие буквально выбило ведущую из колеи. Она пожаловалась, что не понимает, в чем провинилась перед Богом и за что он взваливает на ее плечи столько неприятностей. 

Ранее стало известно, что Кудрявцева выставила украинский флаг и сделала резкое заявление. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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