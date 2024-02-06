Лера Кудрявцева заступилась за Катю Лель и ее высказывание об инопланетянах

Она удивлена, что все смеются над певицей

Катя Лель не раз высказывалась о пришествии к ней инопланетян. Над странными заявлениями певицы подшучивают, смеются, но к ним уже давно привыкли. А вот заявление Леры Кудрявцевой для многих оказалось неожиданностью. Телеведущая заступилась за певицу и сказала, что отчасти согласна с высказываниями Лель о внеземной цивилизации.

"Все смеются над Катей, а я вот думаю, а с чего это вы так все уверены, что она бред говорит?" — написала телезвезда в своем Telegram-канале.

Кудрявцева возмутилась, что некоторые думают, якобы мы одни во всей Вселенной. По словам телеведущей, наверняка кроме нашей планеты с разумными существами, есть другие. Блондинка не отрицает, что они, вероятно, и посетили Катю Лель, прихватив с собой зубы исполнительницы хита "Мой мармеладный".

Напомним, ранее Катя Лель множество раз высказывалась о том, что стала жертвой экспериментов инопланетных существ — высоких голубоглазых блондинов с созвездия Орион. После встречи с пришельцами пришлось вставить полностью все зубы, рассказывала исполнительница. При этом, по словам певицы, "зеленые человечки" взамен наделили ее способностями, и теперь она лечит всех вокруг, просто приложив руки. Также Катя отметила, что скоро всем станет известно, зачем к ней прилетали инопланетяне.