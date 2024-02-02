"Сволочь она": скандал с Кудрявцевой дошел до представителей власти

Инцидент разделил народ на два лагеря

Некоторое время назад в эфир вышел выпуск шоу "Привет, Андрей!", гостьей которого стала Лера Кудрявцева. Знаменитость слушала истории простых россиян и от одной из них оказалась в таком шоке, что вылила на многодетную мать два стакана воды. Телеведущая разозлилась после того, как узнала, что женщина бросила своих детей, а с некоторыми была по-особенному жестока.

Увиденное разделило россиян на два лагеря: одни поддержали знаменитость, а другие выразили мнение, что она поступила слишком резко, даже если героиня того заслуживала. В итоге скандал с Кудрявцевой стал настолько громким, что даже дошел до представителей власти.

Заслуженная артистка России и депутат Елена Драпеко высказалась об инциденте. Случай с многодетной матерью, по ее словам, и правда шокирующий, но на месте Кудрявцевой она не стала бы поливать женщину водой. Лучшее решение, указала артистка, – если бы эту даму вообще не позвали на передачу к Малахову.

Драпеко отметила, что по-человечески позиция Кудрявцевой ей близка, и многодетную мать она осуждает.

"Ну сволочь она, а что еще скажешь? Какая тут может быть реакция – однозначная, у всякого нормального человека!", – подытожила депутат.

Ранее на скандал с Лерой Кудрявцевой отреагировала Яна Поплавская. Главная патриотка России заявила, что не осуждает телеведущую за резкий поступок.