Необычный маринад сделает постное куриное мясо сочным и нежным

Полчаса в таком составе превратят будущий шашлык в шедевр

Приготовить курицу – дело непростое, несмотря на внешнюю легкость. Ведь, если речь не о запекании в рукаве или обжарке в соусе, легко промахнуться и оставить мясо сухим и постным. В данном случае, если планируется куриный шашлык или обжарка грудкт или бедрышек без добавления соуса, важен маринад.

Правильный состав пропитает куски куриного мяса и сделает их сочными, в результате чего они не засохнут ни на мангале, ни в сковородке, ни в духовке.

Отличный маринад готовится из айрана – это кисломолочный напиток, продающийся в любом магазине. Солоновато-кислый, с низким содержанием жира, он прекрасно подходит к курочке, пропитывая ее.

Готовить маринад из айрана легко: не жалейте специй и соли. Не помешает и зубчик чеснока, выдавленный в маринад. Оставьте его минут на 10, чтобы компоненты хорошенько "перезнакомились" и состав настоялся. А затем залейте ими нарезанную курицу "с горкой", чтобы в идеале мяса не было видно вообще. Оставьте минут на 30 минимум, а лучше на час. Этого времени хватит для приготовления гарнира или нарезки свежих овощей.



Даже этого скромного времени достаточно, чтобы мясо пропиталось и получилось сочным и вкусным и при обжарке без масла. К слову, отличный вариант для домашней шавермы.

