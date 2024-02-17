Быстро и вкусно: рецепт сытного обеда из курицы в кляре

Хозяйкам всегда хочется порадовать домашних необычным и аппетитным блюдом. Однако тратить на это слишком много времени удается редко. В таком случае выручают быстрые рецепты вкусных блюд. "Утро.ру" предлагает приготовить ароматную и нежную курочку в кляре – такой обед понравится всем.
Ингредиенты
800 г куриного мяса, два яйца, 200 мл молока, 200 г муки, 300 г растительного масла, соль – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно подготовить кляр. Для этого смешиваем молоко, яйца, добавляем соль. Венчиком превращаемся ингредиенты в однородную смесь. Затем постепенно вводим муку – потребуется 150 г. Когда кляр готов, переходим к курочке.
Ее нужно нарезать на небольшие кусочки шириной в полтора сантиметра. Курицу следует обвалять в любимых специях и немного присолить.
Теперь каждый кусочек тщательно покрываем оставшейся мукой. После этого будущее ароматное блюдо нужно опустить в кляр.
Осталось пожарить курочку. В сковороду нужно налить достаточное количество масла и хорошенько ее разогреть. Потом обжариваем курочку с обеих сторон до появления золотистого цвета. Кляр запечатывает сок внутри, что делает мясо очень нежным и вкусным.
К слову, ранее "Утро.ру" делилось
рецептом быстрого французского торта.