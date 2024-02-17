Быстро и вкусно: рецепт сытного обеда из курицы в кляре

На изысканное блюдо уйдет всего полчаса

Хозяйкам всегда хочется порадовать домашних необычным и аппетитным блюдом. Однако тратить на это слишком много времени удается редко. В таком случае выручают быстрые рецепты вкусных блюд. "Утро.ру" предлагает приготовить ароматную и нежную курочку в кляре – такой обед понравится всем.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления