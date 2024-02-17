Быстро и вкусно: рецепт сытного обеда из курицы в кляре

Быстро и вкусно: рецепт сытного обеда из курицы в кляре
Фото: www.unsplash.com
На изысканное блюдо уйдет всего полчаса

Хозяйкам всегда хочется порадовать домашних необычным и аппетитным  блюдом. Однако тратить на это слишком много времени удается редко. В таком случае выручают быстрые рецепты вкусных блюд. "Утро.ру" предлагает приготовить ароматную и нежную курочку в кляре – такой обед понравится всем.

Ингредиенты


800 г куриного мяса, два яйца, 200 мл молока, 200 г муки, 300 г растительного масла, соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала нужно подготовить кляр. Для этого смешиваем молоко, яйца, добавляем соль. Венчиком превращаемся ингредиенты в однородную смесь. Затем постепенно вводим муку – потребуется 150 г. Когда кляр готов, переходим к курочке.

Ее нужно нарезать на небольшие кусочки шириной в полтора сантиметра. Курицу следует обвалять в любимых специях и немного присолить.

Теперь каждый кусочек тщательно покрываем оставшейся мукой. После этого будущее ароматное блюдо нужно опустить в кляр.

Осталось пожарить курочку. В сковороду нужно налить достаточное количество масла и хорошенько ее разогреть. Потом обжариваем курочку с обеих сторон до появления золотистого цвета. Кляр запечатывает сок внутри, что делает мясо очень нежным и вкусным.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом быстрого французского торта.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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