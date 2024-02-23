Треск за ушами: космически вкусная курица по-кабардински

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Готовка курицы обычно редко бывает сложной. Но от простой технологии блюдо не делается менее вкусным. Предлагаем рецепт курицы по-кабардински. Вкуснее всего она с картофельным пюре – но тут уж решать вам, какой выбрать гарнир.
Ранее мы делились рецептом курочки с зеленью и помидорами. Ароматное, вкусное блюдо, легкое в приготовлении и совершенно точно понравится всем членам семьи на ужин или просто так.
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