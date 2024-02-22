Родные будут выпрашивать рецепт курицы в сметанном соусе: так вкусно

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Курица – любимый продукт для многих. Быстро приготовляемые блюда из нее, кажется, невозможно испортить. А вариантов рецептов – на десятки толстых томов.
Изумительно вкусно получается рагу из курицы с маринованными огурцами в сметане. Отличный ужин на каждый день, готовится просто и быстро, что немаловажно для тех, кто приходит с работы домой и не расположен проводить несколько часов у плиты.
Гарниром к этому блюду можно взять что угодно: овощи, картошку в любом виде, от ломтиков до пюре, любимые крупы.
Выключить огонь.
Приятного аппетита!
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